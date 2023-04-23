Росіяни втратили, зокрема, одну одиницю інженерної техніки, зазначили у ВМС ЗСУ.

Упродовж минулої доби, 22 квітня, завдяки морським піхотинцям втрати Росії в Україні зросли.

Українські морпіхи знищили майже десять російських загарбників, остаточні втрати супротивника уточнюють, йдеться на сторінці Військово-морських сил Збройних Сил України у Facebook. "…Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено вісім окупантів та одну одиницю інженерної техніки…", - зазначається у повідомленні.

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Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Вранці 23 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники намагалися наступати на Авдіївському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. За даними Генштабу, на цих напрямках наші захисники відбили понад 50 ворожих атак. Найзапекліші бої йдуть за міста Бахмут та Мар'їнка.

Варто зазначити, що вороги зазнають дуже великих втрат в Україні. Загальні втрати росіян вже становлять приблизно 186 420 загарбників. Крім того, ліквідовано багато ворожої техніки, зокрема, 339 одиниць спецтехніки.

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