Росіяни визнають, що ЗСУ вже близько.

Окупанти вже не приховують того, що на Херсонщині їх чекає тільки провал і повна поразка. У розмові з дружиною один з рашистів, якого перекинули на південь з так званої "ДНР", розкрив неминучу долю армії РФ.

Перехоплену розмову окупанта опублікували в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міноборони України.

Так, військовий із самопроголошеної "ДНР" зізнається, що на фронті у росіян хорошого дуже мало. Дружина рашиста запитувала, чи не просуваються Збройні Сили України в бік Херсонщини і чи не візьмуть вони армію РФ в кільце.

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"Ну, навряд чи, не навряд чи, але чогось бл* вони просуваються якогось х*я. Я думаю, все одно, напевно, сили якісь стягуються... Ми теж думали в травні додому, Авіація початку х*ярить, все відмінно, все класно. Зараз 4 місяці не х*ярять, вони пробиваються, підходять до нас", - скаржиться окупант.

За його словами, ЗСУ підійшли до них ще ближче. Якщо раніше захисники України були приблизно в 5-6 кілометрів від окупантів, то тепер вони поруч, відстань скоротилася до 2-3 кілометрів.

"Пішки годину ходьби. З*батися не встигнемо", - зазначив рашист.

Війна в Україні: як РФ зазнає чергової поразки

Сьогодні ЗСУ відбили атаки РФ в районі 5 населених пунктів, а минулої доби українські військові ліквідували ще 370 російських окупантів.

Крім цього, сьогодні ЗСУ дуже потужно вдарили по ворогу на Херсонщині. Авіація завдала удару по пункту розгортання ворожого зенітно-ракетного комплексу ППО. Увечері, після ранкового масованого удару по Україні, Зеленський записав емоційне відео з місця "прильоту" в Києві і зазначив, що РФ не зможе нас залякати. Як вказав Резніков, сьогоднішня атака свідчить про розгубленість і нервознсть росіян.

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