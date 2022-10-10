Вже підтверджено, що ворог втратив 2 броньовані автівки та 5 військових.

Сьогодні на Херсонщині українська авіація завдала удару по пункту розгортання ворожого зенітно-ракетного комплексу ППО.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14.00.

За його словами, обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається складною і напруженою, але контроль та ініціативу тримають Сили оборони.

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"Нашою авіацією завдано повітряного удару по пункту розгортання ворожого зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони в Херсонському районі, а підрозділи ракетних військ та артилерії протягом ночі виконали 178 вогневих завдань по ворожих позиціях, по районах зосередження живої сили та техніки", - сказав спікер.

За його інформацією, підтверджено, що ворог втратив 2 броньовані автівки та 5 військових. Решта втрат окупантів дорозвідуються.

Назаров додав, що противник продовжує оборонні дії, намагається утримати зайняті рубежі, водночас, тероризуючи мирне населення України масованими ракетними та артилерійськими обстрілами.

Війна в Україні: що відомо про ситуацію на півдні

У ніч на 10 жовтня росіяни запустили по Миколаєву 10 ракет С-300. За попередніми даними, обійшлося без жертв. Проте ЗСУ дають рашистам гідну відсіч. Відомо, що минулої доби українські військові ліквідували ще 370 російських окупантів.

Сьогодні, під час масованого удар по Україні, Росія випустила по півдню до двох десятків ракет "Калібр", Х-101 та Х-55. Над Миколаївською областю було знищено 14 крилатих ракет, над Одеською – 3 ракети та 4 дрона.

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