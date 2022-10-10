Найбільших втрат за добу противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.

Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 370 російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 62 тис. 870 осіб, з яких 370 знищено за минулу добу.

Також ворог втратив 2 тис. 495 танків (9 за добу), 5 тис. 149 бойових броньованих машин (16 за добу), 1 тис. 486 артилерійських систем (9 за добу), 353 реактивних систем залпового вогню (5 за добу), 181 засіб протиповітряної оборони (1 за добу), 267 літаків (1 за добу), 235 гелікоптерів, 1 тис. 097 безпілотників оперативно-тактичного рівня (11 за добу), 249 крилатих ракет (2 за добу), 15 кораблів/катерів, 3 тис. 908 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (18 за добу) та 136 одиниць спецтехніки.

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Зазначається, що найбільших втрат за добу противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.

Війна в Україні

Наразі триває контрнаступ Сил оборони України.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЗСУ пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Після звільнення Лиману стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

ЗСУ за останню добу відбили атаки противника в районі чотирьох населених пунктів, підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 ЗРК противника.

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