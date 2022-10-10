Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 370 російських окупантів.
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 62 тис. 870 осіб, з яких 370 знищено за минулу добу.
Також ворог втратив 2 тис. 495 танків (9 за добу), 5 тис. 149 бойових броньованих машин (16 за добу), 1 тис. 486 артилерійських систем (9 за добу), 353 реактивних систем залпового вогню (5 за добу), 181 засіб протиповітряної оборони (1 за добу), 267 літаків (1 за добу), 235 гелікоптерів, 1 тис. 097 безпілотників оперативно-тактичного рівня (11 за добу), 249 крилатих ракет (2 за добу), 15 кораблів/катерів, 3 тис. 908 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (18 за добу) та 136 одиниць спецтехніки.
Зазначається, що найбільших втрат за добу противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.
Війна в Україні
Наразі триває контрнаступ Сил оборони України.
Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЗСУ пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.
Після звільнення Лиману стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.
ЗСУ за останню добу відбили атаки противника в районі чотирьох населених пунктів, підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 ЗРК противника.