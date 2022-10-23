Жданов сумнівається, що "лінія Вагнера" у нинішньому стані становить велику перешкоду для ЗСУ.

Так звана оборонна "лінія Вагнера" на сході України на початковому етапі. Всі роботи застопорені у зв'язку з сезоном дощів.

Про це в ефірі FREEDOM розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Зараз сезон дощів, і всі окопи, які будуть тривати сьогодні, без подальшого інженерного обладнання, вони всі перетворяться на болото. Їхні краї будуть обсипатися, вода у цих окопах буде набиратися. Поки що це первинна підготовка лінії оборони", - зазначив Жданов.

Наскільки росіяни її зможуть зайняти і утримувати - дуже велике питання.

"А для того, щоб їх посунути, існує дуже багато способів - починаючи з артилерії і закінчуючи інженерними машинами розгородження або тралами, які встановлюються на танки", - пояснив Жданов.

Жданов сумнівається, що "лінія Вагнера" у нинішньому стані становить велику перешкоду для ЗСУ. Водночас експерту важко назвати лінією оборони роботи, які ЗС РФ ведуть на території Бєлгорода.

"Те, що вони в Бєлгороді роблять - трошки інше. Це не лінія оборони. Потрібні якісь вогневі точки, опорні пункти районів оборони. Це не просто: приїхав трактор, викопав і поїхав. Два дощі пройшли - і все розмило. Це треба все нарощувати, готувати настили, робити облицювання окопів, дотів і бліндажів, звозити туди матеріально-технічні засоби, робити склади боєприпасів, продовольства і так далі", - сказав він.

Так що це поки що піар-акція, спрямована на залякування громадян, щоб вони сильно не виступали, підсумував Жданов.

Росіяни облаштовують "лінію Вагнера"

Днями в мережі з'явилася інформації про облаштовування російськими окупантами оборонної лінії "Вагнера", яка, за задумом РФ, повинна перекрити шлях ЗСУ до Лисичанська і Сєвєродонецька.

Згідно з супутниковими знімками Maxar Technologies, "лінія Вагнера" під селом Гірське Донецької області протягається всього на близько 2 км, але Росія стверджує, що планує таким чином "укріпити" 217 км.

Американські журналісти зазначають, що хоч укріплення може допомогти захиститися від лобової атаки, ніщо не заважає українським силам просто їх обійти.

За даними британської розвідки, включити в "оборонну зону " росіяни також планують Сіверський Донець.

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