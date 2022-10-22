Риття траншеї велося в два етапи: перша частина траншеї була викопана 25 вересня; друга ділянка - десь між 30 вересня і 5 жовтня.

Російські війська звели нові фортифікаційні споруди в селі Гірське Донецької області - поблизу окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька.

Про це повідомляє CNN.

На супутникових знімках Maxar Technologies видно двокілометрове укріплення за межами населеного пункту. Сама споруда складається з чотирьох рядів цементних "пірамід", які, як сподіваються росіяни, не дадуть українській техніці рухатися на схід.

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За протитанковими укріпленнями викопана велика траншея.

Згідно з даними Європейського космічного агентства, риття траншеї велося в два етапи: перша частина траншеї була викопана 25 вересня; друга ділянка - десь між 30 вересня і 5 жовтня.

Про укріплення писали і кремлівські пропагандисти, яке вони назвали "лінією Вагнера", маючи на увазі групу російських найманців "Вагнера".

Телеканал Міноборони РФ "Звезда" заявляв, що це "друга лінія оборони" на випадок, якщо українці спробують прорватися у цьому районі.

Хоча зміцнення може допомогти захиститися від лобової атаки, ніщо не заважає українським силам просто обійти укріплення, яке простягнулося всього на 1,6 кілометра, зауважують американські журналісти.

Своєю чергою, пропагандисти з "РИА Новости" стверджували, що "вагнерівці" продовжують зміцнювати лінію доти, доки вона не простягнеться на схід від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська.

Аналіз, проведений CNN, показав, що укріплення тоді розтягнуться приблизно на 217 кілометрів.

Додаткові супутникові знімки, переглянуті CNN, не показали ніяких інших споруд уздовж передбачуваного шляху "лінії Вагнера".

Війна в Україні: головні новини

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні та північному сході України. Зараз під окупацією Росії знаходиться всього 32 населених пункти на Харківщині. Разом з тим ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Загалом, за словами Володимира Зеленського, на сході та півдні України тривають активні бойові дії, ЗСУ зберігають ініціативу.

У зв'язку з військовими поразками Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, виявилося більше 80 населених пунктів включно з Херсоном.

У відповідь колаборанти вивозять на лівий берег Херсона свої сім'ї й "органи влади", окупанти змушують "евакуюватися" місцевих мешканців, прикриваючись ними як "щитом" для вивезення техніки та накраденого майна.

З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст. Сьогодні, 22 жовтня, РФ завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Знеструмлено Кіровоградська, Рівненська, Хмельницька, Волинська області.

Щоб досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року настала нова фаза російсько-української війни. Зараз противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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