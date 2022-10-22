Росіяни хочуть захистити території, які ними були окуповані до 24 лютого.

На напрямках Сватового та Кремінної російські окупанти перекидають мобілізованих, будують укріплення і намагаються контратакувати.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Еспресо".

"Щодо наступу українських сил на Сватове та Кремінну, то там зараз противник будує захисні оборонні споруди, які отримали назву "лінія Вагнера". Протяжність цієї лінії близько двох кілометрів. За опублікованими супутниковими знімками видно, що там є протитанкові загородження та траншея. На мою думку, росіяни й далі продовжать будувати там оборонну лінію", - зазначив експерт.

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На думку Поповича, розташування цієї лінії свідчить про те, що росіяни хочуть захистити території, які ними були окуповані до 24 лютого.

"Якщо говорити про Бахмут, то зараз там серйозні обстріли. Основні бої точаться на східних і південних околицях міста. Щодо Сватового та Кремінної, то туди ворог перекидає мобілізованих і будує там укріплення. Також росіяни намагаються контратакувати наші війська, але це у них не дуже вдається. Тому, на цих напрямках відбуваються гойдалки. Сподіваюсь, що наш наступ на Кремінну та Сватове буде продовжуватися", - підсумував він.

Війна в Україні: головні новини

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні та північному сході України. Зараз під окупацією Росії знаходиться всього 32 населених пункти на Харківщині. Разом з тим ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Загалом, за словами Володимира Зеленського, на сході та півдні України тривають активні бойові дії, ЗСУ зберігають ініціативу.

У зв'язку з військовими поразками Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, виявилося більше 80 населених пунктів включно з Херсоном.

У відповідь колаборанти вивозять на лівий берег Херсона свої сім'ї й "органи влади", окупанти змушують "евакуюватися" місцевих мешканців, прикриваючись ними як "щитом" для вивезення техніки та накраденого майна.

З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст. Сьогодні, 22 жовтня, РФ завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Знеструмлено Кіровоградську, Рівненську, Хмельницьку, Волинську області.

Щоб досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року настала нова фаза російсько-української війни. Зараз противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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