Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то роботи, ймовірно, спрямовані на включення річки Сіверський Донець до оборонної зони

Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб стримати будь-які швидкі контрнаступи України.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки про війну в Україні.

У звіті зазначається, що 19 жовтня власник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що його інженерна група будує велику укріплену "лінію Вагнера" в окупованій Росією Луганській області, і розмістив мапу, що показує заплановані масштаби проекту.

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На знімку показано ділянку нещодавно побудованих протитанкових оборонних споруд і систем траншей на південний схід від Кремінної в Луганській області.

"Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то роботи, ймовірно, спрямовані на включення річки Сіверський Донець до оборонної зони, яка частково повторює лінію контролю 2015 року", – пояснили у британській розвідці.

Звільнення Луганщини

Наразі триває контрнаступ українських захисників. ЗСУ відтіснили окупантів до Луганської області. 5 жовтня Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ семи населених пунктів.

11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.

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