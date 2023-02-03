ЄС планує співпрацювати з Україною для забезпечення "якнайширшої міжнародної участі".

Євросоюз підтримав формулу миру президента Володимира Зеленського та проведення саміту для початку реалізації її пунктів.

Про це йдеться в офіційній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС, повідомляє прес-служба Офісу президента.

У документі вказується, що ЄС підтвердив підтримку ініціативи України щодо справедливого миру, який ґрунтуватиметься на повазі до суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Як додається, Росія не виявила жодної готовності до справедливого та сталого миру.

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"Ми висловили підтримку формулі миру президента України Володимира Зеленського та нашу відданість активній співпраці з Україною над мирним планом з 10 пунктів. У зв'язку з цим ми підтримуємо ідею саміту формули миру з метою початку її реалізації", - сказано в заяві.

ЄС планує продовжити співпрацювати з Україною для того, щоб забезпечити "якнайширшу міжнародну участь".

Формула миру

Як відомо, формула миру Зеленського складається з 10 пунктів.

"Нагадаю, що формула миру це десять пунктів – від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії", - зазначив президент.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль ні з ким не розмовлятиме на основі формули миру.

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