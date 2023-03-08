Сила права забезпечується справедливістю і неминучістю наслідків для тих, хто порушує чи порушив це право, зазначив український лідер.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Організаці Об'єднаних Націй підтримують українську позицію щодо "чутливих питань".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем в Києві. "Говорили про масштабне викрадання Росією наших українських дітей і про те, як врятувати їх від цього геноциду і як повернути їх додому - до рідних. Я дякую пану генеральному секретарю за підтримку нашої позиції щодо особливих чутливих питань", - сказав Зеленський.

Очільник держави додав, що "поінформував пана генерального секретаря щодо наших ініціатив для повернення справедливості Україні та всім нашим людям, які постраждали від російської агресії та звірств російських окупантів, зокрема - щодо нашої роботи для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та проекту відповідної резолюції ООН, яку ми готуємо і яка може підтримати наші зусилля заради фундаментальних основ міжнародного права".

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Президент додав, що "сила права забезпечується справедливістю і неминучістю наслідків для тих, хто порушує чи порушив це право".

Візит Гутерріша в Київ - що сьогодні варто знати

Вдень 8 березня стало відомо, що Антоніу Гутерріш прибув у Київ. Пізніше генсек ООН та Володимир Зеленський виступили на спільній прес-конференції.

Гутерріш, зокрема, висловився про розстріл захисника України російськими загарбниками. Він зазначив, що це ще одне нагадування про те, що необхідно суворо дотримуватися законів війни.

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