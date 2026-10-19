Атака на Санкт-Петербург виявила важливі слабкі місця Росії, – ISW

Це був наймасштабніший удар по Санкт-Петербургу з 2022 року.

У ніч з 17 на 18 жовтня українські сили завдали масштабного удару по російській цифровій, енергетичній та логістичній інфраструктурі в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області – найбільшого з 2022 року. В Інституті вивчення війни аналізують наслідки атаки та пояснюють, які вразливі місця російської оборони вона виявила.

Як зазначають в ISW, українські Сили оборони завдали удару по центру обробки даних російської соціальної мережі "ВКонтакте" (VK) неподалік від Санкт-Петербурга, серйозно пошкодивши об’єкт. Прес-служба VK підтвердила факт ударів, заявивши при цьому, що сервіси компанії продовжують працювати. Однак російські ЗМІ пишуть, що користувачі VK скаржилися на значні збої в роботі платформи після українських атак.

Також повідомляється, що було завдано удару по підстанції "Східна" (330 кВ), внаслідок чого близько 20 000 осіб залишилися без електроенергії.

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Крім того, ЗСУ атакували Петербурзький нафтовий термінал і завдали удару по складу маркетплейсу Ozon у Санкт-Петербурзі, що призвело до великої пожежі.

Також українські сили завдали удару по вантовому мосту, що з'єднує північну та південну частини Санкт-Петербурга

Як підкреслюють в ISW, удари по Ленінградській області відрізнялися як значним масштабом, так і широким спектром уражених цілей. При цьому кампанія ударів по російській цифровій інфраструктурі та центрах обробки даних призводить до масштабних збоїв у роботі сервісів та перебоїв у електропостачанні в рамках цифрової екосистеми Росії.

"Це знову вказує на вразливість російської системи протиповітряної оборони, а також на проблеми у сфері управління військами", – зазначають аналітики.

Війна в Україні – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив Дональда Трампа у спробі змусити Київ капітулювати перед Росією. Він також повідомив, що погодиться на прохання Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на постачання додаткових ракет системи ППО Patriot.

А тим часом ЗМІ пишуть, що Путін запропонував наступного місяця провести тристоронній саміт із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном з метою домовитися про припинення війни в Україні на умовах, вигідних для Москви.

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