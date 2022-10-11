Командир диверсантів потрапив у полон та вже дає необхідні свідчення.

Служба безпеки України ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнер" у Харківській області.

В СБУ показали унікальні кадри про перебіг спецоперації та її наслідки.

Операцію з ліквідації найманців-диверсантів провели спецпризначенці ЦСО "А". її вдалося реалізувати, провівши аеророзвідку локації та блискавичний штурм.

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"У ворога: один - 200-й, ще чотирьох - захоплено в полон. Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію, в тому числі - про влаштовані окупантами катівні українців", - зазначили в СБУ та пообіцяли знищити усіх окупантів, які прийшли на нашу землю.

Контрнаступ України 2022 - важливі новини

ЗСУ наприкінці серпня пішли у контрнаступ. Пізніше стало відомо, що від ворогів звільнено майже всю територію Харківської області.

6 жовтня бригадний генерал Олексій Громов, який обіймає посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу армії України, розповів, що з 1 числа у Херсонській області наші воїни звільнили 29 населених пунктів.

ЗСУ також відтісняють ворога на Донбасі. Зокрема, 8 жовтня стало відомо, що в Донецькій області у двох громадах від загарбників звільнили 40 населених пунктів.

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