Дітей нібито цікавило все про те, як "вагнерівець" вбиває українців на Донбасі.

У краснодарській школі (РФ) дітям влаштували "цікаву зустріч" із найманцем ПВК "Вагнер" на уроці "Розмови про важливе".

Про це йдеться на сайті школи під заголовком "Цікава зустріч".

Боєць прийшов на урок до третьокласників 3 жовтня. Він розповів дітям про "важливу роль, яку підрозділ виконує на Донбасі", показав особисті речі та екіпірування, які використовував під час бойових дій, а також свої урядові нагороди.

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"Дітей цікавило все: яку зброю застосовують бійці під час "СВО", як і де вони відпочивають, якщо не беруть участь у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

З дітьми бойовик спілкувався в масці.

Нагадаємо, у вересні з'явилося відео, як куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин особисто агітує засуджених російської колонії суворого режимуприєднуватися до війни в Україні. Про особисту участь Пригожина у вербуванні засуджених повідомлялося з липня.

Пригожин, прямо не підтверджуючи це, звернувся до критиків його дій зі словами, що у війні братимуть участь "або ПВК і зеки, або ваші діти".

Російські ЗМІ з'ясували, що ПВК "Вагнер" вдалося завербувати для війни в Україні понад тисячу в'язнів.

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