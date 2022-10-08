Зокрема, йдеться про Лиманську і Святогірську територіальні громади.

У двох громадах Донецької області від російських окупантів звільнено 40 населених пунктів.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, у деокуповані міста та села регіону поступово повертається життя.

"На сьогодні в Донецькій області звільнено 40 населених пунктів у Лиманській і Святогірській територіальних громадах. Там розпочато відновлення інфраструктури, тривають стабілізаційні заходи", - йдеться у повідомленні.

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Також наразі обстежуються зруйновані будинки та здійснюється пошук їх власників. "Зазначимо, що лише у Святогірську виявили понад 260 таких будівель", - сказано у повідомленні.

У міністерстві заявляють, що у селах Хрестище та Маяки поновлюють електропостачання, а в місті Святогірськ ведуться роботи по відновленню мобільного зв’язку.

Крім того, почала активно надходити гуманітарна допомога населенню: від місцевої влади, ЮНІСЕФ, Товариства Червоного Хреста України. Це, зокрема, продукти, предмети гігієни, прилади для обігріву приміщень.

"Тривають нарахування соціальних виплат населенню. У звільнених містах Лиман і Святогірськ, а також у селищі міського типу Ярова Донецької області відновлено виплату пенсій. З моменту деокупації Пенсійний фонд України через Укрпошту вже видав понад 8 млн гривень", - наголошується у повідомленні.

Ще здійснюється виплата одноразової допомоги від Товариства Червоного Хреста України. Лише за останні 3 дні вказана гуманітарна організація виплатила місцевим жителям більш як 700 тис. гривень.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня стало відомо, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

2 жовтня Лиман повністю було зачищено від російських військ.

У звільненому місті виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу із тілами загиблих під час російської окупації. У братській, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще доведеться встановити", - зазначив він.

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