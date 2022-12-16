Маленьких українців вивозили нібито в "дитячі табори".

Українські правоохоронці виявили російських посібників у Донецькій області, які займалися депортацією українських дітей до Росії. Їх вивозили нібито в "дитячі табори".

За даними СБУ, схему організували росіяни Дмитро Гарцев і Дмитро Шмельов, які називають себе "міністром охорони здоров'я" і "міністром доходів і зборів". Обидва злочинці входять до найближчого оточення ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.

Зазначається, що Гарцев також займався переобладнанням лікарень на тимчасово окупованій частині Донецької області у військові госпіталі для російських окупантів. При цьому Шмельов займається перебудовою промисловості для забезпечення потреб військово-промислового комплексу і російських угруповань.

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Громадян РФ звинувачують у скоєнні злочину за частиною 2 статті 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" Кримінального кодексу України.

Депортація українських дітей до Росії - що відомо

18 лютого ватажки "ЛДНР" оголосили про евакуації місцевого населення до Росії-в першу чергу жінок і дітей. Для цього організували їх вивезення автобусами.

21 лютого правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами примусового призову до лав терористичних організацій мешканців окупованих територій та примусового вивезення цивільних на територію РФ.

Після 24 фераля процес депортації дітей проходив на всіх окупованих територіях України. 30 травня президент РФ Володимир Путін і зовсім легалізував викрадення дітей, підписавши указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії дітей-сиріт з України.

Окупант продовжують викрадати дітей і під різними приводами вивозити в Росію.

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