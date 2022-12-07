За словами Гайдая, загарбники прикривають незаконну депортацію дітей тим, що їм "терміново потрібна спеціальна медична допомога".

Російські загарбники масово вивозять дітей із Луганської області в Чечню для "патріотичного виховання".

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, подібних випадків депортації підлітків на територію РФ уже понад сотня.

За його словами, рашисти прикривають незаконну депортацію дітей тим, що їм "терміново потрібна спеціальна медична допомога". Так, окупаційна адміністрація Луганської області відзвітувала, що 15 тисяч дітей віком від 2 до 17 років пройшли поглиблений медогляд, під час якого нібито з'ясувалося, що 70% з них потребують допомоги.

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Гайдай підкреслив, що потім із цих дітей виховують убивць, які потім вбиватимуть українців.

"На жаль ми всі бачили навіть підлітків, яких перевезли в Чечню. Кадиров (голова Чечні Рамзан Кадиров - ред) дуже пишався, що в нього є молоде покоління українців, які він особисто підготує. Ми розуміємо, для чого він буде цих підлітків готувати. Враховуючи те, що в 2020-2021 роках наші підрозділи СБУ знешкоджували диверсійні групи, в яких були хлопці 21-22 роки, а це був сьомий рік війни.. Тобто цим підліткам у 2014 році було 14-15 років. Їх настільки зомбували, що вони уже у 21 рік пішли вбивати своїх же земляків. Це я до того, що планує робити Кадиров з нашими підлітками, яких забрали", - зазначив Гайдай.

Зазначимо, ще у листопаді Кадиров у своєму Telegram-каналі повідомляв, що до Чечні "в рамках реалізації федеральної програми "Підлітки Росії" прибули 200 підлітків з різних суб'єктів країни", у тому числі з окупованої Луганської та Донецької областей. За його словами, з дітьми "проведуть профілактичну роботу з метою військово-патріотичного виховання".

Викрадення дітей з України: що відомо

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на початок грудня 2022 з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації щонайменше 2 мільйони 800 тисяч громадян України були депортовані або вимушені виїхати в Росію.

На початку осені заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з території України вивезли щонайменше 557 тисяч дітей.

За даними американського Інституту вивчення війни, українських дітей віддають на усиновлення у родини росіян.

У листопаді правозахисна організація Amnesty International викрила Росію у вчиненні насильницького переміщення, депортації та фільтрації людей.

Зазначимо, за даними Офісу генпрокурора, більше ніж 1296 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 7 грудня 2022 року офіційне число убитих Росією дітей в Україні - 443.

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