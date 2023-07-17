Найбільше ФСБ цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих.

Служба безпеки України затримала ворожого інформатора, який "звітував" Федеральній службі безпеки Росії про наслідки удару російських окупантів по кафе у Краматорську.

"Контррозвідники Служби безпеки затримали на Донеччині інформатора ФСБ, який збирав розвіддані про наслідки ракетного удару РФ по кафе у центрі Краматорська 27 червня. Це завдання він отримав одразу після повітряної атаки на місто", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.

Зауважується, що найбільше ФСБ цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей внаслідок вогневого ураження. Крім того, росіяни намагалися отримати якомога більше відомостей щодо можливої приналежності потерпілих до Сил оборони України.

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"Встановлено, що крім вказаного факту, інформатор ФСБ приховано відслідковував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних ударів по регіону", - йдеться у повідомленні.

Так, Служба безпеки викрила і затримала зловмисника під час виконання ним нового ворожого завдання у Краматорську.

"За даними слідства, інформатором ФСБ виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ залучила до співпраці навесні цього року. У поле зору агресора він потрапив через власні антиукраїнські коментарі в різних Телеграм-каналах", - розповіли у СБУ.

Подальшу комунікацію з ворогом чоловік здійснював через месенджер. Для конспірації фігурант зареєстрував свій акаунт під вигаданим іменем.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Удар по пыцерії у Краматорську - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 27 червня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по піцерії в Краматорську, де в цей час знаходилося багато людей, зокрема й дітей.

Унаслідок удару загинули 12 людей, у тому числі троє дітей. Крім того, ще 60 людей постраждали, серед них - восьмимісячна дитина, а також політик, журналіст і письменник з Колумбії.

1 липня померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка постраждала під час удару росіян по кафе.

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