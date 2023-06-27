Серед поранених є дитина та троє іноземців.

Російські окупанти увечері завдали ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, більше 20 зазнали поранень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. "Два ракетні удари по Краматорську. Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей. 22 травмованих, з яких одна дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків", - розповів подробиці Клименко.

За його інформацією, наразі триває розбір завалів. "За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди", - підкреслив міністр і додав, що на місці працюють рятувальники та поліцейські.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, обстріл Краматорська окупанти здійснили о 19:30. "Серед поранених – 1 дитина і 3 іноземці", - повідомив він.

"За попередньою інформацією, під завалами піцерії досі перебувають люди – триває рятувальна операція. На місці події рятувальники розгорнули оперативний штаб, працює поліція. Поранені отримують необхідну медичну допомогу", - повідомив він.

Національна поліція інформує, що одна ракета поцілила у кафе в центрі Краматорська, де були відвідувачі. Будівля завалилася, наразі триває розбір завалів. Друга ракета влучила у приватний сектор селища Біленьке. За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома ракетами С-300.

В 21:50 керівник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у місті зараз відомо про трьох загиблих цивільних внаслідок російського ракетного удару. Також 25 людей отримали поранення, з них одна дитина.

Удари росіян по Україні

Як відомо, удень 27 червня російські війська нанесли ракетний удар по Кременчуку. Це сталося рівно через рік після того, як російська ракета поцілила у торговельний центр у цьому ж місті і забрала життя понад 20 людей.

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