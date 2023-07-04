Прощання з Вікторією Амеліною відбудеться і у Львові - 5 липня о 15:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла.

У Києві, в Михайлівському Золотоверхому соборі 4 липня попрощалися з письменницею Вікторією Амеліною, яка померла внаслідок російського удару по Краматорську 27 червня.

У соборі зібралися десятки друзів і рідних, щоб віддати шану письменниці, повідомляє Суспільне.

"Вона мені сказала, що напросилася їхати з колумбійськими письменниками і журналістами до Краматорська для того, щоб їх супроводжувати, контактувати там з різними людьми, і представляти нашу правду, нашу позицію там - у профронтовому місті. Я знаю, що вона там була на "нулі" того дня і це її була головна задача. Вона була на деокупованих територіях і прифронтових містах десятки разів. Це просто один з разів, який виявився для неї фатальним. Насправді вона була на Донеччині десятки разів", - розповіла журналістка Мирослава Барчук.

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Прощання з Вікторією Амеліною відбудеться і у Львові - 5 липня о 15:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Поховають письменницю на Личаківському цвинтарі.

Загибель Вікторії Амеліної - деталі

1 липня померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка постраждала під час ракетного удару російських загарбників по ресторану у Краматорську.

Того дня письменниця вечеряла у ресторані "Ria Lounge" із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Внаслідок удару окупантів жінка отримала тяжкі поранення. Попри зусилля лікарів, її не вдалося врятувати.

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