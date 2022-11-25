Його перекинули до Києва за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, під виглядом відвідування родичів він певний час перебував у "сплячому режимі".

Служба безпеки України затримала в Києві агента Федеральної служби безпеки Росії, який прибув з Криму для підготовки диверсій.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного впровадженого в Україну агента ФСБ. Зловмисника перекинули з тимчасово окупованого Криму до Києва за місяць до повномасштабного вторгнення", - зазначили у Службі.

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У СБУ розповіли, що під виглядом відвідування родичів він певний час перебував у "сплячому режимі", а коли отримав вказівку діяти - його затримала СБУ.

Зауважується, що зловмисник виконував завдання російської спецслужби зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони в столичному регіоні.

Отриману інформацію він мав передавати агресору для планування і підготовки активних диверсій проти українських військових підрозділів і правоохоронних органів.

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі. Після захоплення півострова зловмисник перейшов на бік загарбників, за що отримав від них призначення до створеного окупантами місцевого "управления полиции РФ", - йдеться у повідомленні.

Таким чином він потрапив у поле зору Федеральної служби безпеки Росії, яка вирішила завербувати його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

"Встановлено, що ворожий агент пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби і очікував подальшого перекидання на підконтрольну українській владі територію. Саме таку "команду" він отримав від агресора майже за місяць до початку повномасштабного вторгнення", - розповіли у Службі.

Для виконання ворожих завдань зрадник намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використовував свої зв'язки серед колишніх правоохоронців і представників кримінальних кіл.

"Втім, реалізувати злочинні наміри йому не вдалося. Співробітники СБУ своєчасно викрили його, задокументували незаконні дії і затримали в результаті багатоетапної спецоперації", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем тимчасового перебування затриманого у Києві правоохоронці виявили внутрішній паспорт громадянина Росії та російський паспорт для виїзду за кордон; мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ФСБ через анонімний Телеграм-канал; матеріали, які підтверджують проходження "спецкурсу" на території тимчасово окупованого Криму.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Масований ракетний удар по Україні 15 листопада

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Зокрема, на Львівщині російські ракети влучили у три об’єкти критичної інфраструктури.

Через масовану атаку РФ у ряді областей України ввели аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні та підтвердив, що більшість ворожих ракет були випущені саме по енергетичній інфраструктурі України.

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