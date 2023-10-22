Його вже поховали у Тверській області у присутності місцевої влади.

У Росії почались похорони окупантів, ліквідованих внаслідок ударів ATACMS по ворожих аеродромах на окупованих територіях.

Пропагандисти вже розпочали публікувати перші некрологи. Зокрема, днями у Тверській області поховали майора Сергія Короленка.

Як пишуть російські ЗМІ, його ліквідували 17 жовтня. Ймовірно, це було внаслідок удару по аеродрому в Бердянську, адже "мінуснутий" майор займав посаду старшого інженера авіаційної служби 696 дослідно-інструкторського вертолітного полку 344 Державного центру бойового застосування і перенавчання льотного складу Міноборони РФ.

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Попрощатися із загарбником прийшла місцева влада.

Надання ATACMS Україні - деталі

Вночі 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, а також у Луганську прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України ударили по аеродромах з ворожою авіацією. Уражено 9 вертольотів окупантів різних модифікацій. Крім того, стало відомо, що уражені спецтехніка, установка ППО, склади боєприпасів і злітні смуги. Для цього були використані ракети ATACMS.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що у майбутньому Україна отримуватиме більше далекобійних ракет ATACMS, у тому числі зі збільшеною дальність ураження ворожих цілей.

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