РФ порушила міжнародне гуманітарне право, наголошують в ООН.

5 жовтня було завдано удару "Іскандером" по селу Гроза Харківської області. Ворог влучив у кафе, де проходив поминальний обід за загиблим військовим. Цей напад був один із найбільш смертоносних атак росіян по мирному населенню України.

У своїй доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини підтверджує, що за атакою стояли російські окупанти, а всі жертви удару – цивільні люди.

"Є розумні підстави вважати, що ракету запустили російські збройні сили, і що не було жодних ознак військового персоналу чи будь-яких інших законних військових цілей у кафе або поруч з ним під час нападу. … Усі загиблі – 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик – були цивільними особами, які були на прийомі після похорону та перепоховання місцевого жителя, який був військовослужбовцем українських збройних сил. Вибухом повністю зруйновано кафе та невеликий магазин. … 15 сімей втратили двох або більше членів родини", – зазначають в організації.

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У звіті йдеться, що російські збройні сили або не зробили всього можливого, щоб переконатися, чи була ціль військовою, або навмисно цілили по цивільних особах чи цивільних об’єктах. І будь-який сценарій буде порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Ми закликаємо Російську Федерацію провести повне та прозоре розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності та вжити заходів для запобігання подібним нападам у майбутньому. Ми також закликаємо Російську Федерацію забезпечити доступ до ефективних засобів правового захисту, включаючи належне відшкодування, для жертв і їх сімей", – наголошують в ООН.

Звіт ООН ґрунтувався на інформації, зібраній Моніторинговою місію з прав людини, що відвідувала грозу 7 та 10 жовтня.

Обстріл села Гроза на Харківщині

В момент удару по кафе в селі Гроза російською ракетою "Іскандер" в закладі перебували близько 60 людей. Вони прийшли на поминальний обід за загиблим військовим.

Внаслідок атаки загинули 59 людей. Це місцеві мешканці: пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Кривавий удар по невеликому населеному пункту вбив цілі родини місцевих мешканців – у декілька поколінь.

11 жовтня правоохоронці повідомили встановлення двох зрадників, які навели удар на Грозу.

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