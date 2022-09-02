Також окупанти часто "зливають" українським захисникам інформацію про російську армію.

Російські окупанти все частіше тікають з поля бою та навіть "зливають" інформацію про свою армію українським захисникам. Вони бояться партизан. Морально-психологічний дух рашистів дуже низький. Особливо це спостерігається на тимчасово окупованих територіях.

Про це "24 каналу" розповів речник Штабу Національного спротиву.

Серед окупантів з'являється все більше дезертирів. Вони бояться підпілля. Партизани постійно передають "вітання" рашистам. Окупанти розуміють, що вони можуть або піти з нашої землі, або загинути на ній.

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"Відповідно і відсоток тих, хто зраджує цю "недодержаву", теж високий", – розповів речник Штабу Національного спротиву.

Він пригадав, що окупанти колись передали українському підпіллю важливу інформацію про уссурійську бригаду, яка причетна до жахливих воєнних злочинів у Бучі. Мало того, своїх "злив" військовий з тієї ж частини.

"Для таких випадків, якщо нам надають дані, ми маємо методи здачі у полон на фронті, а згодом такі військові можуть отримати певні преференції", – пояснив речник.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти визнають, що не можуть атакувати ЗСУ.

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