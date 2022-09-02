Близько 100 одиниць перемістили на завод "Атом Енергомаш", а решту - у найближчі населені пункти.

Окупанти у зв’язку з приїздом місії МАГАТЕ вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"У зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько 100 одиниць перемістили на завод "Атом Енергомаш", решту - розосередили у найближчих населених пунктах", - сказано в повідомленні.

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Довідка. Російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Гроссі заявив, що місія МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на АЕС.

В "Енергоатомі" заявили, що окупанти докладають максимум зусиль, аби не дати членам місії МАГАТЕ ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС.

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