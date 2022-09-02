За словами одного із загарбників, потрібна важка техніка, а її вже давно знищили.

Російський окупант бідкається, що "друга армія світу" не може атакувати Збройні сили України. Всю важку техніку "розх*ярили".

Про це він заявив під час телефонної розмови, яку вдалося перехопити ГУР.

За словами загарбника, командири обіцяють їм відпустки, але з перспективою повернення на фронт. Жінку, схоже, не дуже цікавлять новини щодо ротації, адже вона "втомилася від війни".

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Росіянка: Коли ви вже доб'єте цих шакалів їб*чих, тварюк? Вже слів нема на них. Під*ри, бл*дь.

Окупант: Так, тут просто уже сил нема ніх*я, їб*ть. Сили то є, але, бл*дь... Ми б уже давно їх вибили їх нах*й. Але в нас, бл*дь, бачиш техніки ніх*я нема, а на своїх консервних банках ми, бл*дь, х*й проїдемо. Нас прошиють.

За словами окупанта, потрібна важка техніка, а її вже всю "розх*ярили".

Як раніше повідомляв УНІАН, російський загарбник поскаржився своєму товаришеві, що ситуація на фронті важка. Серед окупантів багато поранених, в тому числі і важких. Зв'язку з командуванням вже незабаром не буде, оскільки засоби зв'язку сідають.

При цьому він зазначив, що повинна підійти якась допомога, але "вони не можуть пробитися". Тим часом щонайменше троє важких поранених не можуть дочекатися допомоги, а всі інші сидять частково без зв'язку і взагалі без їжі.

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