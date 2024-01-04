Гострою проблемою для російської окупаційної армії стали передбачені після поранень реабілітаційні відпустки для окупантів.

Російські загарбники не можуть впоратись із потоком санітарних втрат серед особового складу, тому російське командування вирішило відмовляти у лікуванні легким пораненим.

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони, цивільні лікарні в окупованих українських містах, які росіяни використовують у власних цілях як військові госпіталі - переповнені.

"Позбавлення базових медичних потреб цивільного населення у поневолених регіонах України та переведення лікувальних закладів під військові потреби окупаційної армії Москви результату не дало. У зв’язку з цим російське командування вирішило відмовляти у лікуванні легким пораненим. Медичну допомогу сяк-так надають окупантам з пораненнями середнього ступеню. А важких через брак обладнання та кваліфікованих спеціалістів відправляють на Росію ― доїжджають не всі", - йдеться у повідомленні.

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В розвідці поінформували, що гострою проблемою для російської окупаційної армії також стали передбачені після поранень реабілітаційні відпустки для окупантів.

"Факти неповернення з "реабілітації" зумовили рішення скасувати такі відпустки взагалі ― ще один метод, яким російське окупаційне командування намагається припинити масове дезертирство", - заявили в ГУР.

Війна РФ проти України

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький озвучив дві найбільших фобії кремлівських вождів.

"Найбільше чого вони бояться? Дуже просто, двох речей. Перше - це зміна режиму в Москві. І друге - це фрагментація або розпад РФ. Відповідно, для того, щоб це зберегти, Росія й проводить таку політику, яка є на сьогодні", - заявив Скібіцький.

Також він зазначив, що завданнями Росії у війні проти України на 2024 рік залишаються вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей та збереження контролю над усіма тимчасово окупованими українськими територіями.

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