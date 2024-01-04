Російські загарбники не можуть впоратись із потоком санітарних втрат серед особового складу, тому російське командування вирішило відмовляти у лікуванні легким пораненим.
Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони, цивільні лікарні в окупованих українських містах, які росіяни використовують у власних цілях як військові госпіталі - переповнені.
"Позбавлення базових медичних потреб цивільного населення у поневолених регіонах України та переведення лікувальних закладів під військові потреби окупаційної армії Москви результату не дало. У зв’язку з цим російське командування вирішило відмовляти у лікуванні легким пораненим. Медичну допомогу сяк-так надають окупантам з пораненнями середнього ступеню. А важких через брак обладнання та кваліфікованих спеціалістів відправляють на Росію ― доїжджають не всі", - йдеться у повідомленні.
В розвідці поінформували, що гострою проблемою для російської окупаційної армії також стали передбачені після поранень реабілітаційні відпустки для окупантів.
"Факти неповернення з "реабілітації" зумовили рішення скасувати такі відпустки взагалі ― ще один метод, яким російське окупаційне командування намагається припинити масове дезертирство", - заявили в ГУР.
Війна РФ проти України
Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький озвучив дві найбільших фобії кремлівських вождів.
"Найбільше чого вони бояться? Дуже просто, двох речей. Перше - це зміна режиму в Москві. І друге - це фрагментація або розпад РФ. Відповідно, для того, щоб це зберегти, Росія й проводить таку політику, яка є на сьогодні", - заявив Скібіцький.
Також він зазначив, що завданнями Росії у війні проти України на 2024 рік залишаються вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей та збереження контролю над усіма тимчасово окупованими українськими територіями.