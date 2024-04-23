Тоді загинуло 5 людей, серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Красногвардійський районний суд міста Дніпро засудив до довічного позбавлення волі строковика, який у січні 2022 року вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі, тоді загинуло 5 людей. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. При цьому прізвище не називають, але раніше повідомлялося, що це Артемій Рябчук.

Тоді загинуло 5 людей, серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В ДБР зазначають, що колишній військовий повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих.

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"Встановлено, що під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву. Через це в інших військових сформувалося до нього негативне ставлення. Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів", - сказано в повідомленні.

При цьому нагадали, що у січні 2022 року строковик, перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати людей. Після розправи обвинувачений захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.

В ДБР зазначають, що було проведено десятки експертиз, у тому числі стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів з психікою і діяв цілковито свідомо.

Суд визнав його винним по ряду статтей Кримінального кодексу, зокрема, умисному вбивстві, закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення, дезертирство.

"Покарання призначено у виді довічного позбавлення волі, а також засудженого зобов’язано відшкодувати цивільні позови родичів загиблих", - зазначають в ДБР.

При цьому повідомляють, що досудове розслідування стосовно керівництва військової частини, у якій служив засуджений наразі перебуває на фінальній стадії.

Вбивство військовослужбовців НГУ у Дніпрі - деталі

Близько 4 години ранку 27 січня 2022 року в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. Серед 5 загиблих була і цивільна - жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення.

Серед загиблих тоді був Олександр Буганов - старший лейтенант, начальник варти. Йому було 35 років. У вільний від служби час захоплювався мотоциклами.

Олександр Драган – 25-річний молодший сержант з Дніпра. У соціальних мережах хлопець часто ділився фотографіями з військової служби та коротенькими жартівливими відеороликами.

Артем Левківський – помічник начальника варти. Родом з Олешки, Херсонської області. До призову жив у Каховці. Хлопець нещодавно відзначив свій 22-й день народження.

Леонід Черник з Каховки, йому було всього 20. Він був наймолодшим серед загиблих.

Віра Лебединець не була військовослужбовицею. Вона перевіряла перепустки на прохідній заводу і стала останньою жертвою стрілка. Їй було 35 років.

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