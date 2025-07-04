Тг-канали пишуть, що метою атаки в Азові став Азовський оптико-механічний завод.

Цієї ночі регіони Росії атакували безпілотники, під ударом були Ростовська область і Підмосков'я, пише "Медуза".

Так, у Ростовській області дрони атакували атакували Азов, Міллеровський і Тарасовський райони. За даними губернатора області, внаслідок падіння дрона на житловий будинок у селищі Долотинка загинула мирна мешканка.

Крім того, в Азові сильно пошкоджено багатоквартирний будинок, зруйновано дах. З будинку евакуювали 120 осіб. За словами губернатора, уламки ще одного дрона впали на стадіон. Також у Шахтах унаслідок атаки без світла залишилися шість тисяч жителів.

Відео дня

При цьому тг-канали пишуть, що метою атаки в Азові став Азовський оптико-механічний завод. У мережі публікують відео вибухів і пожежі.

Також був атакований Сергієв Посад у Підмосков'ї, там після атаки БПЛА горить електропідстанція. Без світла залишилися кілька мікрорайонів.

Водночас в аеропортах Самари, Саратова, Ярославля, Казані та Волгограда ввели план "килим".

У Міноборони РФ повідомили, що протягом ночі збили 48 безпілотників, з них 26 - у Ростовській області.

Атаки на Росію - новини

2 липня дрони Служби безпеки України успішно вразили склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька в Донецькій області.

Також під ударом була Липецька область Росії. Дрони атакували завод "Енергія", який виробляє, зокрема, акумулятори для БПЛА.

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