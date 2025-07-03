Липецька область Росії вночі зазнала атаки безпілотників, під ударом опинився завод "Енергія", який виробляє, зокрема, акумулятори для БПЛА.
Губернатор області Ігор Артамонов повідомив, що "на парковці одного з підприємств у Єльці після падіння безпілотника виникла пожежа". За його словами, жертв і постраждалих немає, співробітників найближчих цехів евакуйовано. Він не став називати підприємство, однак, як пише телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, ідеться про завод ПАТ "Енергія".
Водночас телеграм-канали публікують відео пожежі на території заводу після удару БПЛА. Як пише Astra, на кадрах очевидців видно, що один із БПЛА влучив в асфальт поруч із заводом, а на території самого підприємства виникла пожежа. Astra геолокувала кадри: на фото і відео дійсно зображено територію заводу "Енергія", а також його основну будівлю.
Також повідомляють, що уламки одного з дронів упали на приватний житловий будинок у Липецькому окрузі, загинула жінка 1954 року народження, ще двоє людей дістали поранення.
Крім того, дрон влучив у секцію багатоквартирного будинку в Єльці, що будується. Пошкоджено вікна. Мешканців найближчих будинків евакуювали, ніхто не постраждав.
Завод "Енергія" - чим він важливий
ПАТ "Енергія" - найбільше в Росії підприємство, що виробляє хімічні джерела струму. Завод спеціалізується на розробці та виробництві автономних джерел живлення для побутової, загальнопромислової та спеціальної техніки, зокрема, авіації, цивільного річкового і морського флотів, радіотехніки та інших.
Цей завод уже вдруге опиняється під атакою за останні три місяці. Минулого разу він був атакований у травні. На супутникових знімках після атаки було видно, що підприємство зазнало значних руйнувань.