Завод "Енергія" виробляє, зокрема, акумулятори для БПЛА.

Липецька область Росії вночі зазнала атаки безпілотників, під ударом опинився завод "Енергія", який виробляє, зокрема, акумулятори для БПЛА.

Губернатор області Ігор Артамонов повідомив, що "на парковці одного з підприємств у Єльці після падіння безпілотника виникла пожежа". За його словами, жертв і постраждалих немає, співробітників найближчих цехів евакуйовано. Він не став називати підприємство, однак, як пише телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, ідеться про завод ПАТ "Енергія".

Водночас телеграм-канали публікують відео пожежі на території заводу після удару БПЛА. Як пише Astra, на кадрах очевидців видно, що один із БПЛА влучив в асфальт поруч із заводом, а на території самого підприємства виникла пожежа. Astra геолокувала кадри: на фото і відео дійсно зображено територію заводу "Енергія", а також його основну будівлю.

Відео дня

Також повідомляють, що уламки одного з дронів упали на приватний житловий будинок у Липецькому окрузі, загинула жінка 1954 року народження, ще двоє людей дістали поранення.

Крім того, дрон влучив у секцію багатоквартирного будинку в Єльці, що будується. Пошкоджено вікна. Мешканців найближчих будинків евакуювали, ніхто не постраждав.

Завод "Енергія" - чим він важливий

ПАТ "Енергія" - найбільше в Росії підприємство, що виробляє хімічні джерела струму. Завод спеціалізується на розробці та виробництві автономних джерел живлення для побутової, загальнопромислової та спеціальної техніки, зокрема, авіації, цивільного річкового і морського флотів, радіотехніки та інших.

Цей завод уже вдруге опиняється під атакою за останні три місяці. Минулого разу він був атакований у травні. На супутникових знімках після атаки було видно, що підприємство зазнало значних руйнувань.

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