За деякими даними, він міг координувати дії ВСУ.

Під час ракетної атаки по окупованому росіянами Севастополю над Чорним морем літав розвідувальний Boeing P-8A "Посейдон" ВМС США.

Згідно з додатком FlightRadar24, літак ще деякий час літав в районі румунсько-українського кордону. Імовірно, літак координував дії ЗСУ, написав Телеграм-канал Mash.

Нагадаємо, одна крилата ракета влучила в штаб Чорноморського флоту, а від уламків іншої загорілася трава в передмісті Бахчисарая.

Відео дня

В даний час в місті дали відбій ракетної небезпеки, проте в центр нікого не пускають.

"Бавовна" в Севастополі: що відомо

Деякий час назад в окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи, місцеві канали заявили про ракетну атаку.

Російські загарбники пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, проте повідомляють і про чорний дим. Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару.

Нещодавно росЗМІ з посиланням на міноборони повідомили, що один військовий пропав безвісти після ракетного удару по штабу ЧФ РФ. Крім того, там заявили, що ППО збила над Севастополем п'ять ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: