Під час ракетної атаки по окупованому росіянами Севастополю над Чорним морем літав розвідувальний Boeing P-8A "Посейдон" ВМС США.
Згідно з додатком FlightRadar24, літак ще деякий час літав в районі румунсько-українського кордону. Імовірно, літак координував дії ЗСУ, написав Телеграм-канал Mash.
Нагадаємо, одна крилата ракета влучила в штаб Чорноморського флоту, а від уламків іншої загорілася трава в передмісті Бахчисарая.
В даний час в місті дали відбій ракетної небезпеки, проте в центр нікого не пускають.
"Бавовна" в Севастополі: що відомо
Деякий час назад в окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи, місцеві канали заявили про ракетну атаку.
Російські загарбники пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, проте повідомляють і про чорний дим. Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару.
Нещодавно росЗМІ з посиланням на міноборони повідомили, що один військовий пропав безвісти після ракетного удару по штабу ЧФ РФ. Крім того, там заявили, що ППО збила над Севастополем п'ять ракет.