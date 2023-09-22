Міноборони РФ стверджує, що півострів був атакований.

Вранці в п’ятницю, 22 вересня, російські окупанти в Криму застосували димові завіси і перекрили рух Керченським мостом, що сполучає окупований півострів з територією РФ.

Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на підписників зранку повідомив, що над Севастопольською бухтою піднялася димова завіса. Саме місто також в диму.

Окупантська "дирекція з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя" інформувала про перекриття руху морського транспорту в Севастополі без уточнення причини.

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Одночасно з'являлися повідомлення про те, що з смт Чорноморське (близько 120 км від Севастополя) та Глібівки (Чорноморський район) відбувалися запуски ракет, ймовірно, російської ППО. "Ось і причина маскування Севастопольської бухти", - припускали автори каналу.

Міноборони РФ підтвердила роботу ППО на території півострова. Відомство країни-агресора стверджує, що російські сили протиповітряної оборони знищили біля західного узбережжя Криму одну українську керовану ракету та два безпілотники.

Також з'являлися повідомлення про те, що у Феодосії чули вибухи. Так званий "радник голови Криму" Олег Крючков у своєму Telegram-каналі пояснив, що нібито відбуваються роботи з розмінування боєприпасів на набережній Феодосії, через що прохід тимчасово перекритий.

Удари України по Криму - це треба знати

20 вересня вранці пролунало декілька вибухів у тимчасово окупованому Криму, Згодом стало відомо, що було завдано удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

Джерела УНІАН в СБУ повідомляли, що удар по штабу Чорноморського флоту Росії під Севастополем став спільною спецоперацією Служби безпеки України, Повітряних сил ЗСУ та ВМС ЗСУ.

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