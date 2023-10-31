У кількох місцях бачили сліди від ракет.

В Севастопольській бухті і в Сімферополі в тимчасово окупованому росіянами Криму зафіксували задимлення, пише Telegram-канал "Кримський вітер".

"У Севастопольській бухті димить малий протичовновий корабель. На запуск двигунів несхоже. Імовірно, пожежа або випробування димової установки", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в Сімферополі в районі Пневматика щось горить. Напередодні канал повідомляв про сліди запуску ракет.

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"Щойно: чи то пуск ракети в бік півдня України, чи то робота російської ППО. Слід ракети видно з Сімферополя, Сакського району (західна частина Криму – УНІАН) і з Октябрьського (на південний схід від вершини Севастопольської бухти – УНІАН)", – йшлося в повідомленні.

Крім того, напередодні можливої атаки із Севастополя у море вийшов катер. Імовірно, проекту 02510 "БК-16".

Удари по Криму - останні новини

У ніч на 30 жовтня російські ЗМІ заявили, що Збройні Сили України вдарили ракетами по базі сил протиповітряної оборони РФ в Оленівці на тимчасово окупованому Кримському півострові. Повідомляли, що щонайменше 17 окупантів отримали поранення внаслідок цієї атаки.

Згодом з'явилися повідомлення про те, що в районі військової бази в Оленівці під час нічної атаки був знищений зенітно-ракетний комплекс "С-300".

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