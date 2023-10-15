Йдеться про командуючого Чорноморським флотом РФ, якого у 2001 році визнали "святим" за досягнення у російсько-турецькій війні.

Росіяни притягнули до Севастопольскої бухти ікону адмірала Федора Ушакова, якого РФ у 2001 році возвела до "святих" за досягнення у російсько-турецькій війні.

Йдеться про колишнього командуючого Чорноморським флотом РФ, який відомий тим, що не втратив жодного корабля за кар'єру військового. З огляду на відповідний факт його біографії, окупанти влаштували покійному Ушакову "турне катером". Про це йдеться на сторінці "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва у Telegram.

Ікону відомого адмірала привезли до міста під гаслом, що за його "божої" допомоги росіяни вбережуть свої кораблі від морських дронів ЗСУ.

"Жодні біди та негаразди місту не загрожують під покровом нашого Чорноморського флоту і коли у нас є такий святий", - заявив Развожаєв.

З таким "переможним" контекстом російські пропагандисти показують відповідний сюжет на росТБ.

Нагадаємо, під час розгрому штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі (22 вересня) ікона Ушакова залишилася неушкодженою. Тоді гауляйтер Развожаєв назвав це "дивом".

Удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі

Нагадаємо, ЗСУ реалізували атаку по штабу Чорноморського флоту РФ 22 вересня. Армія України обрала момент, коли в штаб-квартирі у Севастополі зібралося найвище керівництво флоту. Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов вказував, що в рамках атаки на "той світ" відправили 9 осіб - серед них був генерал-полковник Олександр Романчук та начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков.

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