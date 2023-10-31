ЗСУ повідомляли, що ліквідували стратегічний об'єкт системи ППО РФ 30 жовтня, але не уточнили деталі.

Російські ЗМІ розкрили ще одну втрату РФ у тимчасово окупованому Криму в рамках атаки, про яку напередодні згадало Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ

Раніше українські військові говорили, що в ніч на 30 жовтня ліквідували важливий стратегічний об'єкт ППО РФ в районі військової бази в Оленівці, але не уточнили, про яку ціль йдеться. Як стверджує ASTRA, того дня в районі 6 ранку було знищено зенітно-ракетний комплекс "С-300".

За даними джерел видання, ракетна атака була здійснена в районі села Молочне Сакського району. Там РФ розмістила комплекс ППО, підтверджує росЗМІ.

Відео дня

"В результаті атаки пошкоджено ЗРК "С-300", знищено дизель-генератор. Попередньо, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Ракетний удар по Криму 30 серпня

У ніч на 30 серпня росЗМІ заявили, що Збройні Сили України вдарили ракетами по базі ППО РФ в Оленівці (тимчасово окупований Крим). Зазначалося, що в рамках удару поранення отримали 17 окупантів. Вранці дані про атаку підтвердили ЗСУ. Там заявили, що успішно атакували важливий об'єкт ППО РФ на західному узбережжі півострова.

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