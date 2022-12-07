Наголошується, що всього було виявлено 14 баражуючих боєприпасів, які прямували орієнтовно з південно-східного напрямку.

У ніч з 6 на 7 грудня 2022 року, після тритижневої паузи, російські окупаційні війська знову атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed-136/131".

Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, усього було виявлено 14 баражуючих боєприпасів, які прямували орієнтовно з південно-східного напрямку.

"Підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищено 11 "шахедів", ще 3 дрони на східному напрямку збиває ППО Сухопутних військ. Крім того, протиповітряною обороною збито один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожих безпілотники (тип уточнюється)", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Разом з тим, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів рашистів.

Війна в Україні: атака дронами

Як писав УНІАН, Росія активно застосовує іранські безпілотники"Shahed-136" для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

Наголошувалося, що з 17 листопада в Україні не фіксували застосування російськими військовими іранських дронів-камікадзе.

Як наголосив речник командування об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, іранські дрони-камікадзе зроблені з пластику та інших неморозостійких матеріалів. Тому рашисти перестали застосовувати проти України іранські безпілотники Shahed-136 не тому, що витратили весь запас, а тому, що ці БПЛА не витримують холодів.

За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

9 листопада речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що РФ випустила територією України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування. Більшість безпілотників було ліквідовано.

Днями керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що зменшення застосування росіянами іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" може свідчити як про закінчення запасів, так і про зміну тактики їх подальшого використання.

Вас також можуть зацікавити новини: