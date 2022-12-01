Українські військові уважно спостерігатимуть за зміною ситуації щодо застосування "Shahed-136".

Зменшення застосування росіянами іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" може свідчити як про закінчення запасів, так і про зміну тактики їхнього подальшого використання.

"Останнім часом ми спостерігаємо, що атака безпілотниками-камікадзе здійснюється, але набагато рідше, зокрема, це "Ланцети" російського виробництва. Те, що вони наразі не використовують "Шахеди", яких у них було на початку дуже багато, може свідчити як про закінчення запасів, так і про те, що змінюється тактика, а також і про вивчення нюансів їхньої маневренності в нових погодних умовах", - сказала керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Крім того, Гуменюк нагадала, що ЗСУ завдали удару по пункту підготовки управління дронами, під час якого було ліквідовано іранських інструкторів.

Відео дня

Зважаючи на це, українські військові уважно спостерігатимуть за зміною ситуації щодо застосування "Шахедів".

Іранські дрони-камікадзе

Росія активно застосовує іранські безпілотники "Shahed-136" для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

9 листопада речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування. Більшість безпілотників було ліквідовано.