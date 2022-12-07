"Пташку" приземлили сили ППО на півночі.

Уночі російські окупанти намагалися атакувати Житомирську область, протиповітряною обороною було збито безпілотник "Shahed".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирщину, застосувавши безпілотник типу "Shahed". Силами ППО на півночі області безпілотник було збито", - зазначив він.

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Нічні атаки окупантів: що відомо

В ніч на 7 грудня російські окупанти атакували кілька областей України. Зокрема, окупанти вночі атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".

Також голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що уночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади у Запорізькій області, внаслідок чого було поранено трьох людей.

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