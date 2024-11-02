Потрібна можливість знищувати, зокрема, бази зберігання БПЛА "Шахед", зазначив президент.

У суботу, 2 листопада у містах України з 4 ранку розпочалася повітряна тривога через атаку російських безпілотних літальних апаратів. Унаслідок атаки є наслідки в Києві, в Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram та зазначив, що "постійні терористичні удари по містах України доводять, що тиск на Росію та її спільників недостатній".

Очільник держави подякував українським воїнам, які збивають ворожі дрони типу "Шахед", - зброю, яку РФ дав Іран, і яка стала одним з основних знарядь російського терору проти України. Президент також висловився про подальшу протидію росіянам:

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"Потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю. Потрібна можливість знищувати й бази зберігання "Шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу".

Важливі новини - Київ у центрі уваги

Російські загарбники рано вранці 2 листопада атакували нашу державу безпілотниками. Зокрема, під потужним дроновим ударом опинився Київ.

Столична влада повідомила, що у шести районах Києва впали уламки безпілотників, та є наслідки - пошкоджено будинки, офісна будівля, припарковані машини. Стало відомо про двох постраждалих, один з них - патрульний поліцейський.

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