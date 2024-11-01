Їхні уламки вже виявили в Україні.

Російські окупанти почали використовувати для ударів по Україні безпілотники "Шахед-136" з термобаричними боєголовками.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, цього висновку дійшов Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, який дослідив уламки безпілотників, якими росіяни били по українцях з 26 по 29 жовтня.

Крім того, компанія "Росэлектроника", дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату "Ростех", розробила нове покриття для термобаричних артилерійських систем ТОС-1А "Солнцепек".

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Воно поглинає радіохвилі, що робить ці смертоносні установки "невидимими" для сучасних систем наведення і тепловізорів.

Війна в Україні - російські "шахеди"

Сили оборони України повинні готуватися до того, що ворог випускатиме більше безпілотників типу "шахед", і їх, ймовірно, складніше буде збивати, попереджав аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап.

Дещо раніше стало відомо, що Країна-агресор Російська Федерація модернізувала ударні безпілотники типу Shahed-136. Тепер ворожі дрони-камікадзе набирають вищу висоту та мають більшу швидкість.

Українські мобільні вогневі групи одразу вдосконалили техніку та тактику, щоб продовжувати збивати БПЛА.

Крім того, у ЦПД зазначали, що росіяни також замінили систему наведення у "шахедах". У останніх збитих апаратах фіксувалися блоки управління ГЛОНАСС. Завдяки цьому блоку точність "Shahed-136" значно підвищується.

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