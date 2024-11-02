Відомо вже про двох постраждалих.

Цього ранку російську окупаційні війська знову атакували дронами Київ. Зафіксовано падіння уламків у кількох районах та пожежі.

Як повідомляє КМВА, у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків було пошкоджено скління вікон а також щонайменше пʼять припаркованих легкових авто.

У Святошинському районі сталось загорання в 16-поверховому житловому будинку. Попередньо повідомлялось про можливе часткове руйнування найвищих поверхів. Пожежа охопила 15 м.кв., її ліквідувала ДСНС. Мешканців будинку було евакуйовано.

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У Дніпровському районі у 9-поверховому житловому будинку сталося загорання балкону на площі 2 м.кв.

За словами мера столиці Віталія Кличка, наразі відомо про одного постраждалого - у Святошинському районі. Чоловікові надали медичну допомогу на місці. Згодом стало відомо про ще одну людину госпіталізували.

Війна в Україні - російські дрони

Як відомо, росіяни практично щодня атакують Україні своїми дронами.

Нещодавно Росія почала бити по Україні "шахедами" з термобаричними боєголовками.

Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів, що окупанти регулярно змінюють маршрути ударів "шахедами", щоб залітати у великі українські міста з різних напрямків.

Як писав Defense Express, загарбники змінили тактику застосування дронів-камікадзе Shahed-136. Тепер вони пробивають "коридори" в українській ППО.

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