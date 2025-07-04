Командувач Сил безпілотних систем у своєму прогнозі посилається на аналіз розвідданих.

Росія зможе запускати по Україні і 1000 "шахедів" за добу, і навіть більше. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. При цьому він посилається на аналіз розвідданих.

"Буде і 1000 одиниць на добу, і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих. Холодною головою увімкнути клепку слід. Негайно і усім, хто у темі", - написав він.

За його словами, ворог нарощуватиме масове застосування "дешевого, але всюди досяжного шахеда", а Україна під цим тиском усі варіанти вдосконалення ворожих ударних дронів оперативно не передбачить.

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"По антишахедних заходах коментувати не буду. Все, що було доречним анонсувати, вже підсвічене офіційними джерелами. Ми в темі", - додав "Мадяр".

Росія нарощує атаки "шахедами"

Як повідомляв раніше УНІАН, фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" попереджав, що Україну зможуть атакувати 700-800 "шахедів" за ніч. За його словами, щоб збільшити виробництво ударних дронів у 5 разів, росіянам знадобилося трохи більше ніж рік, тому, припустив він, уже через рік ми можемо побачити атаку в 700-800 БПЛА за одну ніч. "Флеш" додав, що РФ запустила друге виробництво "шахедів" в Іжевську.

Водночас керівник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що для Росії застосовувати щодня проти України по 400-500 ударних безпілотників нереально. За його словами, у ворога є можливість робити це періодично, але не щодня. Очільник розвідки також підтвердив, що окупанти удосконалюють свої дрони.

Уночі 4 липня росіяни запустили по Україні 539 ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. 268 з них було збито вогневими засобами, 208 - локаційно втрачено/подавлено засобами радіолокаційної боротьби, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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