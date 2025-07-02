Керівник ГУР повідомив, що окупанти удосконалюють свої дрони.

Для Росії застосовувати щодня проти України по 400-500 ударних безпілотників нереально. Про це сказав у коментарі Новини.LIVE керівник ГУР МО Кирило Буданов.

Так, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати що скоро РФ зможе запускати по 400-500 "Шахедів" щодня, він сказав: "Кожного дня по 400-500 - нереально це робити. Періодично робити, вважаю, така змога у них є. До 500 ударних БпЛА вони реально можуть запускати в єдиному пуску".

Він також підтвердив, що окупанти удосконалюють свої дрони.

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РФ активно масштабує виробництво дронів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Безкрестнов наголошує, що РФ активно масштабує виробництво дронів. Він попередив, що при збереженні таких темпів виготовлення ударних безпілотників, Росія скоро запускатиме по 800 дронів типу "Шахед", а не 300-400 як це відбувається зараз під час масштабних повітряних атак окупантів.

Більш того, нові "шахеди" стало складніше збивати, тому що РФ ускладнила захист проти засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби). Україна у відповідь посилює кількість засобів РЕБ, але не завжди встигає за змінами у БПЛА ворога.

Наприкінці червня Associated Press з посиланням на Безкрестнова повідомила, що Росія почала виготовляти та застосовувати проти України "шахеди" за новою технологією з Ірану. Ці БПЛА сучасну камеру, обчислювальну платформу на базі штучного інтелекту та радіоканал, що дозволяв оператору дистанційно керувати ним з Росії.

За словами Бескрестнова, електроніка в цих нових дронах дуже дорога. Експерт припустив, що такий БпЛА можна використовувати для ураження "критичної інфраструктури", включаючи електропередавальні вежі.

Головний редактор Defense Express Олег Катков зауважує, що Україна не може збивати 100% ворожих "шахедів", бо "ніколи не буває протиповітряної системи, яка дозволяє збити 100% цілей, її не існує". Показник у 90% – це стеля, якої доволі часто демонструють Сили оборони України, зазначив він. Але навіть якщо збивати 90% "шахедів", тобто ППО відпрацювала на відмінно, все одно якійсь ворожі БПЛА пропустили.

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