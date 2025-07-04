Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта.

Сьогодні, 4 липня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" (Сергіїв Посад, Московська область РФ).

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на цей час підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БПЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії РФ проти України.

"Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта. Результати ураження уточнюються", - наголосили в Генштабі.

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Зазначається, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості ворога завдавати повітряних ударів по Україні та змусити Росію припинити збройну агресію проти нашої країни.

Удар по заводу "Енергія" в Липецькій області - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 3 липня Україна завдала удару по АО "Енергія" (Єлець, Липецька область), яке займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для універсальних модулів планерування та корекції. Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю.

Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Також це підприємство ВПК виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

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