Україна чекає від США, Європи та всіх партнерів реального тиску на Росію та продовження оборонної підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що посилення тиску на Російську Федерацію - це шлях до припинення "шахедного" терору.

Він у Telegram зазначив, що звечора Росія атакувала регіони України понад двома сотнями ударних дронів та дронів-імітаторів. Були також і керовані авіабомби. Одещина, Запоріжжя, Сумщина, Київщина, Хмельниччина, Чернігівщина постраждали від обстрілів.

Як відзначив Зеленський, внаслідок масованих ударів окупантів по Одещині сталися пожежі в торговому центрі, магазинах, пошкоджена багатоповерхівка. Троє дітей дістали поранення. У Запоріжжі через російські авіабомби травмовані шестеро людей, серед яких 4-річна дитина. Пошкоджені звичайні будинки та автомобілі. У цих та в усіх інших регіонах постраждалим допомагають. Працюють наші екстрені служби.

Відео дня

"Саме спільний тиск на Росію, посилення санкцій та оборонної підтримки нашої держави – це шлях до припинення такого терору й затягування Росією війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію. І це те, що дозволить спрацювати дипломатії", - наголосив Зеленський.

За даними Генерального штабу ЗСУ в Telegram, цієї ночі вдалося збити 114 російських безпілотників, 81 безпілотник-імітатор не досяг цілей (локаційно втрачені).

Зокрема, у ніч на 21 березня 2025 року (із 20.00 20 березня) противник атакував 214-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протидія "Шахедам" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна почала застосовувати новітню технологію для перехоплення ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

Зокрема, оператори підрозділу Darknode 412-го полку NEMESIS СБС вже знищили понад 10 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 за допомогою новітнього засобу.

Цей новий виріб коштує близько 5 тисяч доларів. Тоді як вартість дронів-камікадзе противника складає понад 150 тис доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: