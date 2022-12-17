За минулу добу українські захисники знищили нову партію російських загарбників. Ще 420 рашистів, які прийшли на нашу землю з війною, стали добривом.
У зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook повідомляється, що з 24 лютого по 17 грудня ворог орієнтовно втратив близько 97 тисяч 690 осіб. Окрім цього, захисники нашої країни "мінуснули" чимало техніки РФ.
Ворог втратив:
- танків ‒ 2 тис. 985 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 5 тис. 958 (+6),
- артилерійських систем – 1 тис. 947 (+1),
- РСЗВ – 410,
- засоби ППО ‒ 211,
- літаки – 281,
- гелікоптери – 264,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648,
- крилаті ракети ‒ 653 (+61),
- кораблі/катери ‒ 16,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 тис. 577 (+14),
- спеціальна техніка ‒ 174 (+2).
Війна РФ проти України: втрати країни-агресорки
Як вже повідомляв УНІАН Збройні сили України продовжують ліквідовувати окупантів. На Луганщині через значну кількість поранених окупаційна влада передала під потреби російських військових лікарні у двох містах.
Минулої доби захисники України ліквідували 680 окупантів. Як зазнаають у Пентагоні, зима буде дуже динамічним часом в Україні.