Також знищено п'ять танків та шість бойових броньованих машин.

За минулу добу українські захисники знищили нову партію російських загарбників. Ще 420 рашистів, які прийшли на нашу землю з війною, стали добривом.

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook повідомляється, що з 24 лютого по 17 грудня ворог орієнтовно втратив близько 97 тисяч 690 осіб. Окрім цього, захисники нашої країни "мінуснули" чимало техніки РФ.

Ворог втратив:

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танків ‒ 2 тис. 985 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 5 тис. 958 (+6),

артилерійських систем – 1 тис. 947 (+1),

РСЗВ – 410,

засоби ППО ‒ 211,

літаки – 281,

гелікоптери – 264,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648,

крилаті ракети ‒ 653 (+61),

кораблі/катери ‒ 16,

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 тис. 577 (+14),

спеціальна техніка ‒ 174 (+2).

Війна РФ проти України: втрати країни-агресорки

Як вже повідомляв УНІАН Збройні сили України продовжують ліквідовувати окупантів. На Луганщині через значну кількість поранених окупаційна влада передала під потреби російських військових лікарні у двох містах.

Минулої доби захисники України ліквідували 680 окупантів. Як зазнаають у Пентагоні, зима буде дуже динамічним часом в Україні.

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