Групу окупантів знищено в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області.

Збройні сили України продовжують ліквідовувати окупантів в Луганській області. Через значну кількість поранених окупаційна влада Луганщини передала під потреби російських військових лікарні у двох містах.

Як зазначено у зведенні Генштабу Збройних сил України, кілька днів тому неподалік Новоайдару на Луганщині ліквідовано 15 російських військових,

"В ніч з 12 на 13 грудня, в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області, знищено понад 15 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

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Через значну кількість поранених окупаційна влада Луганщини передала під потреби російських військових лікарню у Ювілейному та Луганську.

"Так званим "указом" окупаційної влади під потреби військових передаються лікарня №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня №3 в місті Луганськ", – інформує Генштаб.

Ситуація на Луганщині

ЗСУ проводять контрнаступ на Луганщині. Про початок деокупації області оголосили 5 жовтня.

До середини листопада ЗСУ вже звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів.

Українські захисники просуваються на Луганщині та мають успіхи, зокрема, у напрямку Сватове-Кремінна.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що окупанти стягнули на Кремінський та Сватовський напрямки тисячі мобілізованих резервістів.

Гайдай також має сподівання, що наприкінці зими ЗСУ зможуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а в 2023 році – деокупувати усю територію Луганської області.

Сповіщалося також, що по всій лінії фронту у Луганській області дуже поганий зв'язок, оскільки російські загарбники бояться місцевих партизанів.

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