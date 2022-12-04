Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Захисники України потужно оновили втрати РФ на війні. Російські загарбники, які пришли на нашу землю, отримують "квитки на концерт Кобзона" та відправляються до пекла.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу наші захисники ліквідували приблизно 550 рашистів. Усього, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, РФ втратила вже 91 тисячу 150 осіб.

Окрім цього ЗСУ "відмінусовали":

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танків ‒ 2922 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од,

артилерійських систем – 1908 (+2) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засобів ППО ‒ 210 (+0) од,

літаків – 281 (+1) од,

гелікоптерів – 263 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1),

крилатих ракет ‒ 531 (+0),

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

У Генштабі також повідомили, що найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Втрати РФ в Україні

Як вже повідомляв УНІАН, за минулу добу захисники України 22 рази вдарили по окупантах та збили літак. Також рашисти отримали 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

ЗСУ продовжують наступ та нищать ворога, тому окупанти все більше панікують. Вже відомо, що у Новій Каховці росіяни вивозять з магазинів товар та обладнання. А у Криму вони готуються "евакуювати" музеї, що свідчить про їх намір тікати з півострова.

Окрім цього, ЗСУ "привітали" ворога на Запорізькому напрямку. Там відомо про майже 300 поранених і загиблих окупантів.

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