У Генштабі розповіли про успіхи захисників України за минулу добу.

Захисники України знову влаштували окупантам "спекотну" добу. Рашисти отримали "по зубах", адже наша авіація завдала по них 22 удари.

Як повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook, українські воїни збили ворожий літак "Су-25" та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Наші захисники добре попрацювали, адже вже відомо про ураження нових пунктів управління та складів рашистів.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника", - йдеться у зведенні.

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Окрім цього повідомляється, що підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також захисники України "мінуснули" район зосередження засобів артилерії рашистів.

Війна в Україні: втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Україні ліквідували окупанта, який "захоплювався" чужими могилами. В сімейному архіві загарбника безліч фото на кладовищі.

Окрім цього, українські прикордонники "винесли" росіян в Донецькій області. Наші бійці прицільно вдарили по скупченню окупантів. А унаслідок вогневого ураження району зосередження сил супротивника у місті Старобільськ Луганської області ворог втратив близько 14 військовослужбовців.

Як зазначають аналітики ISW, темпи контрнаступу України на Донбасі зростуть найближчими тижнями. Разом з цим можуть суттєво зрости нові втрати РФ.

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