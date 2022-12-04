Удар був відповіддю захисників на обстріли українських населених пунктів.

На Запорізькому напрямку внаслідок удару українських воїнів - майже 300 поранених і загиблих окупантів.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі інформаційного телемарафону, російські загарбники сьогодні вночі вдарили по одному з сіл Запорізької області, але українські воїни "відповіли" ворогу тим самим.

"Наші хлопці їх теж вдарили, і майже 300 загиблих і поранених. Тож "привітали" їх за те, що вони обстрілюють наші міста", - сказав Старух.

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Ситуація на Запоріжжі

Окупанти контролюють більш як половину території Запорізької області. Зокрема, тимчасово окупований Енергодар, де розташована ЗАЕС. Час від часу окупанти влаштовуютть провокації на території станції, завдаючи ударів по ній.

У МАГАТЕ переконані, що вже до кінця року можуть забезпечити безпеку атомної електростанції. За словами голова МАГАТЕ, українська сторона наполягає на тому, щоб російські війська прибрали зброю з території АЕС, і агентство підтримує ці вимоги, а РФ не заперечує.

При цьому ворог майже щодня обстрілює населенні пункти в Запорізькій області, які окупувати не вдалося. В ніч на 4 грудня російські загарбники випустили ракети по одному з сіл, на щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав.

Контрнаступ ЗСУ на Запорізькому напрямку поки не розпочатий. Як пояснював військовий експерт Олександр Коваленко, для цього умови поки не сформувалися.

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