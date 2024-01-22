За словами Дональда Туска, у Польщі немає розбіжностей щодо підтримки Києва.

Польща приєдналася до декларації країн G7 про гарантії безпеки для України. Про це повідомили у канцелярії прем'єр-міністра країни Дональда Туска.

"Польща приєдналася до декларації G7 – декларації, метою якої є мобілізувати демократичні країни на підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Дональд Туск прибув до Києва у понеділок, 22 січня. Це його перша поїздка в Україну після повернення на посаду прем'єр-міністра Польщі.

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Туск підкреслив, що у Польщі немає розбіжностей щодо підтримки України.

"Ми досягли домовленості з паном президентом (України Володимиром Зеленським - ред.) про роль Польщі, яка буде всебічно підтримувати швидкий вступ України до Європейського Союзу", - зазначив глава польского уряду.

Гарантії безпеки для України - останні новини

12 січня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну безпекову угоду. Згідно з документом, Королівство надасть Україні 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги. Також Британія допомагатиме Києву в обміні розвідданими, військовій підготовці та оборонно-промисловій співпраці.

Також УНІАН повідомляв, що США теж хочуть підписати угоду про гарантії безпеки Україні. Як сказала посол США в Україні Бріджит Брінк, президент країни Джо Байден особисто поставив перед дипломатами завдання досягти з Україною подібної домовленості.

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